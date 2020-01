Politie waarschuwt voor gevaren van ‘smishing’ ADPW

30 januari 2020

De Leuvense politie waarschuwt zijn inwoners voor de gevaren van phishing via tekstberichten, of ‘smishing’.

“Steeds vaker wordt een sms gebruikt om berichten te versturen die valse links bevatten met de bedoeling mensen op te lichten. Deze vorm van phishing kreeg zelfs een naam: smishing of ook SMS-phishing. Dagelijks ontvangen we nieuwe voorbeelden van deze vorm van phishing. Wees dus altijd aandachtig als je een teksberichtje ontvangt. Klik alleszins niet op de link in het sms-bericht. Als je wel geklikt hebt, vul de velden verder niet in en breek elke interactie af. Als je tot betaling bent over gegaan, raden wij aan om je bank te contacteren en aangifte te doen bij de politie”, zo klinkt het advies.