Politie waarschuwt voor gauwdieven tijdens festivalseizoen ADPW

24 juni 2019

14u14 0 Leuven Nu het festivalseizoen begonnen is geeft de Leuvense politie enkele specifieke tips om extra alert te zijn en goed op je spullen te letten als je festivals, concerten en evenementen bezoekt. De mensen die deze week Rock Werchter bezoeken, zijn alvast gewaarschuwd.

De Leuvense politie heeft een aantal bruikbare tips opgelijst om gauwdieven te slim af te zijn. Bij deze zijn alle festivalgangers de komende maanden gewaarschuwd.

Deel je ticket niet op sociale media

“Plaats geen foto’s van je ticket op sociale media. Zo verhinder je dat iemand anders de barcode gebruikt om met jouw ticket binnen te komen en je zelf niet meer binnen mag”, zo luidt de eerste tip.

Laat cash geld thuis

“Maak zoveel mogelijk gebruik van je bankkaart om te betalen en neem enkel een kleine hoeveelheid cash geld mee. Probeer te vermijden dat je in de mensenmassa naar geld of je ticket moet zoeken. Hou dit binnen handbereik om op bus of trein te stappen of om het festivalterrein te betreden”.

Neem geen waardevolle spullen mee

“Tracht zoveel mogelijk je waardevolle spullen thuis te laten en berg je smartphone en bankkaarten veilig op. Steek ze bijvoorbeeld achter een extra rits in een tasje dat je tussen arm en lichaam draagt. Zorg dat de sluiting aan de binnenkant zit. Neem je een rugzak mee? Berg hier dan geen smartphone, portefeuille of andere waardevolle voorwerpen in op.”

Beveilig je smartphone

“Van je smartphone kan je een IMEI-nummer opvragen door *#06# in te toetsen. Dit nummer is belangrijk om je telefoon te blokkeren bij diefstal en om aangifte te doen. Bewaar het nummer op een veilige plek en zorg dat je het overal bij de hand hebt. Maak daarnaast ook gebruik van een wachtwoord of code om je toestel te beveiligen. Tot slot kan je ook een app installeren om je toestel terug te vinden. De app toont dan op een kaart waar de smartphone zich bevindt.”

Let op met het gebruik van openbare Wi-Fi

“Voer geen bankverrichtingen uit via openbare netwerken, maak hiervoor liever gebruik van je mobiele data. Zo geef je cybercriminelen niet de kans om via openbare netwerken persoonlijke informatie te verzamelen.”

Ben je bestolen?

“Doe altijd aangifte bij politie. Blokkeer je bankkaart via Cardstop op 070 344 344. Ben je je identiteitskaart kwijt? Blokkeer deze dan via Docstop op 00800 2123 2123", besluit de Leuvense politie.