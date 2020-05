Politie waarschuwt nu verlengd weekend in aantocht is:“We kijken vooral toe op het respecteren van de afstand en op het samenscholingsverbod” Kim Aerts

20 mei 2020

14u44 0 Leuven Met het mooie weer en een lang weekend in aantocht, zullen veel Leuvenaars opnieuw willen genieten van de parken en pleinen in onze stad. Zeker de bewoners die zelf geen tuin hebben, willen maar wat graag een streepje zon meepikken.

Net als de voorbije weken zal de politie erop toezien dat alles veilig verloopt. “We kijken vooral toe op het respecteren van de afstand en op het samenscholingsverbod” vertelt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. “Het is nog steeds niet toegelaten om langdurig op het openbaar domein te verblijven. Studeren in het park bijvoorbeeld of samen met vrienden aperitieven op een pleintje, mag dus niet. Geniet dit weekend zeker van de zon en van de Leuvense natuur, maar doe dit op een veilige en verantwoorde manier”, adviseert Del Piero. Wie twijfelt of iets wel of niet mag, kan contact opnemen met het informatiecentrum van de stad. Ook tijdens het verlengd weekend, blijft het informatiecentrum elke dag bereikbaar van 8 tot 20 uur op 0800.16.9 16 (gratis) of via corona@leuven.be.