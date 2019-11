Politie waarschuwt na reeks inbraken: “Laat licht branden, ook al ben je niet thuis” ADPW

03 november 2019

De Leuvense politie noteerde in het verlengde weekend heel wat inbraken. In de Jan Davidtstraat, op de grens tussen Kessel-Lo en Lubbeek, werd ingebroken in minstens vier huizen. Dat gebeurde telkens aan de achterzijde van de woning door een deur of raam te forceren. In de Meugenslaan in Kessel-Lo braken inbrekers het keukenraam aan de achterzijde van een huis open. Op de Diestsesteenweg verschafte inbrekers zich toegang tot een woning via een ladder die ze in de achtertuin aantroffen. Zo raakten ze op het dak waar ze een slaapkamerraam konden forceren. In de Zegelaan in Heverlee forceerden indringers een raam aan de achterzijde van een woning. In de Matadilaan raakten indringers binnen in een woning door een raam aan de achterzijde te forceren. Het gerechtelijk labo ging op verschillende adressen langs voor een sporenonderzoek.

“De meeste feiten waarvan met zekerheid het uur van de inbraak kon worden bepaald, vonden plaats na het invallen van de duisternis. Een licht laten branden zodat het lijkt alsof de bewoners thuis zijn, is een preventieve maatregel die kan helpen”, zegt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx.