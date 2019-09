Politie waarschuwt: “Extra controles op bussen en autocars in oktober” KAR

27 september 2019

14u53 0 Leuven De lokale en federale politiediensten gaan in oktober in Vlaams-Brabant extra controleren op rijden onder invloed. “Bijzondere aandacht gaat ook naar de chauffeurs van zware voertuigen en autocars en autobussen die leerlingen vervoeren”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

“Het aantal ongevallen met letsel voor vrachtwagens ligt beduidend lager. Maar verkeersongevallen waarin zware voertuigen zoals vrachtwagens of autocars en autobussen betrokken zijn, zijn echter veel ernstiger dan andere ongevallen. Voor professionele chauffeurs geldt bovendien een alcohollimiet van 0,2 promille, die strikter is dan de 0,5 promille voor de overige chauffeurs”, verduidelijkt De Witte. “Alcohol speelt in Vlaams-Brabant een rol bij één op de tien verkeersongevallen met lichamelijk letsel. Voor 2018 werden in Vlaams-Brabant 359 ongevallen met lichamelijk letsel geregistreerd waarbij de chauffeur reed onder invloed van alcohol. Menselijk falen is een belangrijke oorzaak van ongevallen met vrachtwagens. Onoplettendheid, gebruik van gsm of tablet, vermoeidheid en het gedrag van andere weggebruikers spelen een grote rol in ongevallen met vrachtwagens”, aldus De Witte die extra controles in oktober belooft.

In 2018 stelden de politiediensten in Vlaams-Brabant 1.483 verkeersinbreuken vast bij zwaar vervoer. Dit betreft overtredingen op het vlak van goederenvervoer, het vervoer van personen en van de regelgeving over de tachograaf.