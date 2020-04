Politie vindt het levenloze lichaam van 63-jarige vrouw in woning EDLL

27 april 2020

15u41 1 Leuven De politie van Leuven trof zondagavond het levenloze lichaam van een 63-jarige vrouw aan in een woning aan de Pioengang in Leuven.

De politie van Leuven werd zondagavond verwittigd door een bewoner van de Pioengang in Leuven. De bewoner sloeg alarm omdat de brievenbus van zijn buurvrouw al een hele tijd niet werd leeggemaakt en er opmerkelijk veel vliegen rond de voordeur zwermden. De vrouw woonde alleen in de sociale woning van huisvestingsmaatschappij Dijledal. Volgens andere omwonenden was ze al een paar weken niet meer gezien.

Na een tussenkomst van een werkman voor het slot van de woning, trof de politie het levenloze lichaam aan van de 63-jarige vrouw. Ook de wetsgeneesheer en het labo kwamen ter plaatse. Volgens het parket van Leuven is er geen sprake van kwaad opzet. “Er wordt uitgegaan van een natuurlijk overlijden”, zegt het Leuvens parket. Rond 1 uur ‘s nachts werd het slachtoffer door begrafenisondernemer Pues opgehaald.