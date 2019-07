Politie vat koperdieven na achtervolging Kim Aerts

09 juli 2019

17u52 0 Leuven De Leuvense politie heeft een stelletje koperdieven gevat na een achtervolging in Vilvoorde.

In de nacht van zondag op maandag rond 3.30 uur zag een ploeg van politiezone Leuven een verdacht voertuig uit een veldwegje aan de Meerdaalboslaan in Leuven komen. De politieploeg reed de auto achterna en wilde hem tegenhouden om te controleren, maar de wagen zette zijn weg verder naar de E40 in Haasrode. Daar startte een achtervolging in de richting van Brussel. De auto reed met hoge snelheden richting en door Brussel en negeerde verschillende rode lichten. Hij kwam uiteindelijk tot stilstand toen hij over een rotonde op de Schaarbeeklei in Vilvoorde reed en paaltjes raakte. De auto was te zwaar beschadigd om door te rijden. De drie inzittenden vluchtten weg maar konden snel ingerekend worden door de politie van Vilvoorde en Leuven.

Spoor in het gras

In de auto lagen koperen kabels en werkmateriaal zoals kniptangen, schroevendraaiers en dopsleutels. Aan de spoorlijn aan de Meerdaalboslaan in Leuven bleken verschillende meters koperen kabel gestolen te zijn. De politie vond er restanten van kabels, ijzeren frames en lege bekleding van de kabels. Op de plaats van de diefstal leidde een spoor in het gras naar het veldwegje waar de verdachte auto werd opgemerkt. Het parket van Leuven vorderde een gerechtelijk onderzoek tegen de drie verdachten, Roemeense mannen van 35 en 37, op verdenking van de koperdiefstal. Ze werden voor de onderzoeksrechter geleid en aangehouden.