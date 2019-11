Politie vat inbrekers op Oude Markt ADPW

15 november 2019

15u07 0 Leuven De Leuvense politie pakte donderdagnacht in het uitgaanscentrum twee mannen op die er van verdacht worden eerder die avond te hebben ingebroken in een huis in de Elfnovemberlaan in Kessel-Lo.

Die avond gingen dieven er in een woning in de Elfnovemberlaan in Kessel-Lo vandoor met een hele reeks voorwerpen waaronder verschillende jassen, een rugzak en handtas, een laptop en portefeuilles. Deze spullen waren eigendom van enkele vrienden die op de bovenverdieping van het huis een feestje hielden. Hun eigendommen lagen beneden in de woning.

De indringers kregen het schuifraam aan de achterzijde van de woning open en graaiden alle spullen mee. In de loop van de nacht werden op de Oude Markt twee mannen gecontroleerd die zich verdacht gedroegen. De twee, allebei 18 jaar oud, bleken illegaal in ons land bleken te vertoeven. Ze waren in bezit van een heleboel spullen zoals een gsm, gps en laptop, bankkaarten en identiteitskaarten die duidelijk niet hun eigendom waren. Een deel van die spullen bleken toe te behoren aan de jongeren die in de Elfnovemberlaan aan het feesten waren. Van andere aangetroffen voorwerpen worden de rechtmatige eigenaars nog opgespoord. Het duo werd overgebracht naar het commissariaat. Verder onderzoek moet uitwijzen aan welke feiten dit tweetal nog kan gelinkt worden. Het parket werd in kennis gesteld.