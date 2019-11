Politie vat illegale knuffeldief ADPW

01 november 2019

De politie heeft vrijdagmorgen een 17-jarige jongen die illegaal in België verblijft en die verdacht wordt betrokken te zijn bij de knuffeldiefstallen van de voorbije dagen, opgepakt. De verdachte ging samen met twee kompanen op de vlucht toen een politiepatrouille hen wilde controleren. Hij kon na een achtervolging gevat worden, de twee anderen die elk een andere kant waren opgelopen, konden ontkomen. De drie worden er van verdacht eerder die nacht in het centrum van de stad de gsm van een 17-jarige uit Keerbergen te hebben gestolen. Het slachtoffer, dat onder invloed van alcohol was, werd door drie jonge mannen aangesproken en gevraagd om sigaretten. Ondertussen werd er wat onnozel geduwd en geknuffeld. Toen de drie weer weg waren, stelde het slachtoffer vast dat zijn gsm verdwenen was. De gestolen gsm kon niet worden aangetroffen bij de verdachte. Hij was wel in bezit van een reeks ecocheques ter waarde van 150 euro op naam van iemand anders. Er wordt nu onderzocht in hoeverre de verdachte aan de feiten van de voorbije dagen kan gelinkt worden.