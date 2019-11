Politie vat hongerige inbreker ADPW

18 november 2019

De politie van Leuven heeft zondagavond een man gearresteerd op de parking van het ziekenhuis Gasthuisberg. De man hing al enige tijd rond op de parking en wilde de terreinen van het ziekenhuis niet verlaten. Hij stelde zich niet meewerkend op met de politiediensten. Toen de politie hem controleerde, bleek hij betaalkaarten op zak te hebben die de avond voordien waren gestolen bij een inbraak in een appartement aan het Koning Albertplein in Kessel-Lo. Op zaterdag was een inbreker binnengedrongen in het appartement terwijl de bewoonster sliep. De inbreker nam etenswaren uit de koelkast en at die op in de trappenhal van het appartementsgebouw. Hij stal ook de handtas van de bewoonster van het appartement met daarin haar portefeuille met betaalkaarten, rijbewijs en een fotokader. Naast de betaalkaarten werd ook een stuk van het fotokadertje bij de verdachte aangetroffen op het moment van zijn arrestatie. Het parket dagvaardde de verdachte, een 21-jarige illegaal, onmiddellijk in toepassing van het snelrecht.