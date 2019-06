Politie stelt pv op voor jongen die van bagagedrager van fiets valt ADPW

25 juni 2019

Op de Naamsesteenweg is maandagmiddag een 13-jarige jongen van de bagagedrager van een fiets gevallen. Een 15-jarige vriend van hem had hem een lift op zijn fiets aangeboden, maar toen ze over een steentje reden sprong de fiets even omhoog en verloor de 13-jarige zijn evenwicht. Hij kwam ten val en moest met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht worden. “Als een fiets niet uitgerust is om iemand als passagier mee te nemen is het moeilijk om in dergelijke situaties niet te vallen. Daarom is het ook verboden om meer personen mee te nemen dan er zitplaatsen zijn”, zegt de Leuvense politie. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op voor het verkeersongeval.