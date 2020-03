Politie stelt pv op voor café dat volk ontvangt en jongeren die feestje houden Joris Smets

29 maart 2020

14u14 0 Leuven De politie van Leuven heeft dit weekend processen-verbaal opgesteld voor een cafébaas die een viertal klanten had ontvangen en voor een vijftal jongeren die een feestje op kot hielden.

In Leuven worden de coronamaatregelen in het algemeen goed opgevolgd. “Het is heel rustig”, zegt politiewoordvoerder Marc Vranckx. “Zaterdag hadden we 4 extra patrouilles op de baan om alle pleintjes en parken te controleren. Daar was het redelijk druk, maar op een handvol processen-verbaal en verwittigingen na hield iedereen zich goed aan de regels.”

Een cafébaas in het Leuvense, die aan tafel zat met een 4-tal klanten, vloog wel op de bon. “Zij mogen zich allemaal verwachten aan een zware boete”, stelt Vranckx. “De boete voor de cafébaas zelf zal nog veel hoger liggen. Verder hebben we ook nog een kotfeestje stilgelegd. Hier werden een 5-tal jongeren beboet.”