Politie start buurtonderzoek na inbraken in Kessel-Lo Joris Smets

13 februari 2020

12u39 0 Leuven De politie van Leuven is gestart met een buurtonderzoek in Kessel Lo. Dit naar aanleiding van verschillende inbraken in de omgeving in de nacht van woensdag op donderdag.

Woensdagavond werd er ingebroken in een appartement in de Grensstraat in Kessel-Lo. De inbrekers konden op het balkon klimmen en daar een schuifraam forceren. Heel het appartement werd doorzocht en er werd cash geld buitgemaakt. Toen de bewoners later op de avond thuiskwamen ontdekten ze dat er ingebroken was. De politie werd verwittigd en stelde proces-verbaal op.

Op de Eénmeilaan in Kessel-Lo werd er voorbije nacht ingebroken in twee appartementen. In het eerste appartement konden de inbrekers op het balkon klimmen en het schuifraam forceren. Ze doorzochten heel de woning maar maakten niets buit. In het gebouw ernaast sloegen de inbrekers een raam op de eerste verdieping in. Daar gingen ze aan de haal met juwelen. De politie stelde telkens proces-verbaal op.