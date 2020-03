Politie sluit parking Abdij van Park af: “Maar abdij blijft wel open voor publiek” Bart Mertens

22 maart 2020

14u00 0 Leuven De Leuvense politie heeft in de vroege namiddag de parking van Abdij van Park in Heverlee afgesloten. “Uit veiligheidsoverwegingen”, zegt woordvoerder Marc Vranckx. “We hebben een dezelfde maatregel genomen aan Heverleebos. Zowel Abdij van Park als Heverleebos blijven wel open voor het publiek.”

Heel wat mensen kiezen er op deze zonnige zondagnamiddag voor om te gaan wandelen om even te ontsnappen aan de coronacrisis. In Leuven blijken Abdij van Park en Heverleebos populaire plaatsen en dat levert problemen op inzake parkeren. Daarom heeft de Leuvense politie na de middag parking op beide locaties afgesloten voor wagens. “Teveel mensen komen met de wagen naar Abdij van Park of Heverleebos”, zegt Marc Vranckx, woordvoerder bij de Leuvense politie. “Dat levert problemen op en daarom moesten we wel ingrijpen. De parkings zijn nu afgesloten. Zowel Abdij van Park als Heverleebos blijven voor alle duidelijkheid wel toegankelijk voor het publiek. We roepen iedereen op om met de fiets of te voet te komen om te genieten van de buitenlucht. Uiteraard blijven de maatregelen van ‘social distancing’ van kracht. Geen enkel risico nemen is de boodschap.”