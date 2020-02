Politie schrijft meer dan 3.000 pv’s uit voor fietsers in 2019 ADPW

07 februari 2020

10u21 0

De Leuvense politie heeft in 2019 meer dan 3.000 pv’s uitgeschreven voor fietsers. “Concreet gaat het om 1.752 pv’s voor het fietsen in een verboden richting of voetgangerszone. 1.239 pv’s waren voor het fietsen zonder licht en 128 voor het negeren van een rood verkeerslicht”, zegt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx.

“Bij de start van het nieuwe school- en academiejaar ligt de focus op de fietsers. Vooral het fietsteam, opgericht in 2018, houdt actief toezicht op het fietsen in wandelzones, fietsen in verboden richting, het respecteren van het rode verkeerslicht en het rijden met fietslicht na het invallen van de duisternis”, zo verduidelijkt Vranckx.