Politie schrijft 40 parkeerboetes uit

16 juni 2019

De verkeersdienst van de Leuvense politie hield zaterdagmiddag een verkeersactie op verschillende plaatsen in Leuven. Er werden controles gedaan in de Donkerstraat, JB Van Monsstraat, Van den Geynlaan, Hertogsstraat, Groefstraat en op het Martelarenplein. Hierbij werden 102 bestuurders aan een ademtest onderworpen waarbij slechts één bestuurder te veel gedronken had. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. Er werden ook 40 parkeerboetes uitgeschreven en één bestuurder reed voorbij een verbodsbord. Drie auto’s stonden hinderlijk geparkeerd en werden versleept en één voertuig werd gezocht door de politie. Er werden ook controles gehouden op de taxiwetgeving waarbij bleek dat twee taxi bestuurders rondreden met vervallen bestuurderskaarten en twee ijkingen van taximeters vervallen waren. Een andere taxi reed niet met de originele taxikaart rond en een laatste taxi was niet meer gekeurd.