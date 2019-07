Politie roept taxichauffeurs uit andere steden halt toe ADPW

01 juli 2019

20u06 0

De verkeersdienst van de Leuvense politie controleerde in de nacht van zaterdag op zondag 15 taxi’s die van verschillende steden naar Leuven kwamen gereden. Taxi’s van buiten Leuven mogen in Leuven immers geen klanten oppikken, tenzij ze op voorhand al een contract met hen hebben afgesloten. Alle taxi’s zijn naar hun standplaats gestuurd zonder klant. Acht taxichauffeurs van buiten Leuven, die geen contract met hun klant konden voorleggen, hebben hun rit niet mogen uitvoeren en moesten hun klant laten uitstappen.

De doorgedreven controle van de vorige nacht had duidelijk een effect op het aantal taxi’s die zich van in de nacht van zondag op maandag aanboden in Leuven. “Onze verkeersdienst heeft in totaal zeven niet-Leuvense taxichauffeurs, die geen contract konden voorleggen, weggestuurd. Alle taxi’s van andere gemeenten die in Leuven zijn aangekomen ,hadden klanten bij. Zij gaven spontaan te kennen dat ze zonder klanten terug naar hun standplaats reden”, zo vertelt de Leuvense politie.

