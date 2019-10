Politie pakt foutief gestalde fietsen in stationsbuurt aan ADPW

17 oktober 2019

De Leuvense politie ruimt actief achtergelaten en verkeerd gestalde fietsen in Leuven. Vooral de stationsomgeving is koploper in verkeerd gestalde fietsen. “Deze fietsen maken het moeilijk voor de andere weggebruikers zoals voetgangers en busverkeer om zich over het Martelarenplein te bewegen. Vooral minder mobiele mensen en slechtzienden komen door de kriskras achtergelaten fietsen in gevaarlijke verkeerssituaties terecht”, zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.

“In 2018 werden er door de gemeenschapswachten 22.218 fietsen gelabeld waarvan 6.623 werden verwijderd door de medewerkers van de fietscentrale. Bijna 30% van de verwijderde fietsen was afkomstig uit de omgeving van het Martelarenplein. Sinds kort moeten overtreders niet alleen een retributie betalen om hun fiets terug te krijgen (5 euro voor een gegraveerde fiets en anders 10 euro), maar krijgen ze ook een Gemeentelijke Administratieve Sanctie van 58 euro als hun fiets aan een permanent of tijdelijk parkeerverbod gestald stond”, weet Del Piero.

“Vermijd dus een boete door gebruik te maken van de reglementaire stallingen zoals de fietsenstallingen onder het Stadskantoor en aan de Martelarenlaan. Uit metingen blijkt dat er dagelijks nog vrije plaatsen zijn aan de reglementaire stallingen rond het station. Deze stallingen worden dan ook geregeld gecontroleerd en de achtergelaten fietsen worden eruit verwijderd zodat er terug plaats is voor de vele fietsers die Leuven rijk is”, zo raadt Del Piero aan.