Politie overmeestert wegvluchtende bromfietser JSL

20 september 2020

16u00 0

Een patrouille van de Leuvense politie heeft vrijdagnamiddag een bromfietser tegengehouden in de Blijde Inkomststraat. De man probeerde evenwel in de tegengestelde richting weg te vluchten van de patrouille. De Leuvense politie overmeesterde de bromfietser en stelde een proces-verbaal op. De tweewieler werd eveneens in beslag genomen.