Politie neemt zes kunstwerken in beslag in museum M in Leuven Bart Mertens

25 november 2019

09u00 0 Leuven In museum M Leuven heeft de politie zes 16e-eeuwse houten beeldjes uit de tentoonstelling ‘Borman en Zonen’ in beslag genomen na een klacht van de Sint-Gorikskerk uit Boussu-lez-Mons. “De klacht komt als een verrassing” zegt voorzitter van M en schepen van Cultuur en Toerisme Denise Vandevoort (sp.a). Musuem M maakt zich sterk dat voor de bruikleen de internationale regels werden gevolgd.

Museum M in Leuven kreeg de zes in beslag genomen retabelfragmenten tijdelijk in bruikleen van het Rotterdamse Museum Boijmans Van Beuningen voor de expo rond meester-beeldsnijder Jan Borman. De beeldjes zijn fragmenten van het Mariaretabel, het altaarstuk dat nog altijd te zien is in de Henegouwse Sint-Gorikskerk. “De klacht komt als een verrassing. Museum Boijmans Van Beuningen en de kerkfabriek van Boussu zijn sinds jaren in gesprek over de retabelfragmenten” zegt voorzitter van M en schepen van Cultuur en Toerisme Denise Vandevoort (sp.a).

De internationale regels werden gevolgd. Het afgelopen decennium deed M al honderden bruiklenen en het is de eerste keer dat we dit meemaken Afdelingshoofd Oude Kunsten dr. Peter Carpreau van M

Afdelingshoofd Oude Kunsten dr. Peter Carpreau vult aan: “Voor de bruikleen zijn de internationale regels gevolgd. Het afgelopen decennium verzorgde M al honderden bruiklenen en het is de eerste keer dat we zoiets meemaken. Bovendien zouden de fragmenten na het aflopen van ‘Borman en Zonen’ op 26 januari naar het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) gaan voor restauratie met oog op de hereniging met het originele retabel.”

Zachte inbeslagname

Nog dit: het gaat om een zachte inbeslagname. Dit betekent dat de beeldjes sowieso nog tot het einde van de expositie ‘Borman en Zonen’ op 26 januari 2020 te zien zijn in M. Het is op dit moment nog onduidelijk waar en wanneer de retabelfragmenten voor het publiek te zien zullen zijn na het aflopen van expo ‘Borman en zonen’ in M en de restauratie door het KIK. Dankzij een team van experten uit verschillende instellingen waaronder M, Université de Namur, University of Toronto, KULeuven en KIK-IRPA zijn de zes retabelfragmenten met zekerheid gelinkt aan Pasquier Borman, de zoon van de gerenommeerde houtsnijder Jan II Borman. In M loopt momenteel de allereerste overzichtstentoonstelling en bijhorende publicatie over de middeleeuwse beeldhouwer Borman en zijn familie. In vijf zalen ontdek je meer dan 120 beeldhouwwerken maar ook schilderkunst, tapijtkunst en werk op papier.