Politie Leuven zoekt vermiste Barbara (30) Joris Smets

13 juli 2020

19u07 2 Leuven De politie van Leuven is een onderzoek gestart naar de verdwijning van Barbara Leah Akinyi. De vrouw van 30 wordt sinds zaterdag vermist en sindsdien ontbreekt elk spoor.

Politiewoordvoerder Nicolas Del Piero bevestigt dat het om een onrustwekkende verdwijning gaat. “We gaan snel van die criteria uit”, klinkt het. “Zaterdag kwam de melding binnen en sindsdien zijn we op zoek naar de dertigjarige vrouw. Inhoudelijk kunnen we voorlopig weinig over het onderzoek kwijt.”

Barbara is slank gebouwd, 1.60 meter groot en weegt 50 kilo. Indien u haar sinds zaterdag gezien heeft, kan u dit steeds melden aan de Leuvense politie.