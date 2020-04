Politie Leuven voert extra controles in parken en op pleinen door zonnig lenteweer: “Geniet, maar volg de maatregelen nauwgezet” EDLL

04 april 2020

10u16 9 Leuven De komende dagen wordt er zonnig lenteweer verwacht. Voor velen zal het kriebelen om naar buiten te gaan. Maar de politie en stad Leuven waarschuwen voor de verleiding en roepen iedereen op om de maatregelen nauwgezet te blijven volgen. “Absoluut verboden dat mensen met velen tegelijk afzakken naar parken en pleinen om te zonnen of picknicken”, klinkt het. De Leuvense politie zal daarom extra controleren in parken en op pleinen.

Vanaf morgen wordt er stralend lenteweer verwacht met komende donderdag zelfs tot 23 graden. Over het algemeen volgen de Leuvenaars de maatregelen nauwgezet op, maar de politie en Leuvens burgemeester Ridouani roepen op om dat te blijven doen. “Het is voor veel Leuvenaars een moeilijke periode. In het bijzonder voor wie bij dit mooie weer niet terecht kan in een eigen tuin of op zijn eigen terras”, zegt burgemeester Ridouani. “De politie heeft nog niet veel boetes moeten uitschrijven. Ik hoop dat dat zo blijft. Hoe beter we de maatregelen nu met z’n allen volgen, hoe sneller we uit deze crisis zijn”, zegt hij.

Extra politiecontroles

De basisregel is eenvoudig: blijf zo veel mogelijk thuis. Een wandeling maken in de buurt, een rondje fietsen of joggen mag je blijven doen, alleen, samen met je gezin of met één vriend. Volg altijd de maatregelen rond ‘social distancing’ en hou minstens anderhalve meter afstand van andere mensen.

“Als iedereen naar dezelfde plaatsen trekt, wordt het moeilijk om voldoende afstand te bewaren. Je blijft daarom best in je eigen buurt”, benadrukt de politie. Op een bank zitten in de zon, samen picknicken of afspreken met meerdere vrienden blijven verboden. “We merken dat mensen in die situaties onvoorzichtiger worden en te weinig afstand houden. Bovendien overleeft het virus enkele uren op oppervlaktes zoals banken. Daardoor stijgt de kans dat je het coronavirus doorgeeft aan elkaar. De maatregelen zijn net nu hun vruchten aan het afwerpen. Het aantal zieken stijgt minder snel, zodat er voldoende ziekenhuisbedden zijn waardoor artsen en verpleegkundigen iedereen goed kunnen blijven verzorgen. Als we op deze manier volhouden, dan kunnen we het virus indijken. Anders gezegd: je redt levens als je thuis blijft en de maatregelen nauwgezet toepast”, besluit Nicolas Del Piero van de Leuvense politie.

De politie zal de komende dagen blijven toezien op de maatregelen en extra aanwezig zijn op pleinen en in parken. Indien nodig, schrijven ze boetes uit. De politie wordt op het terrein bijgestaan door gemeenschapswachten, buurtwerkers en jongerenwerkers.