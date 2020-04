Politie Leuven verrast ziekenhuizen en woonzorgcentra met hartverwarmende actie Joris Smets

23 april 2020

18u47 8 Leuven De Leuvense politie is de hele namiddag op pad geweest om de zorgverleners te bedanken. Het eerbetoon begon om 15 uur aan Gasthuisberg, waarna de politiedelegatie afzakte naar 11 woonzorgcentra en eindigde aan het Heilig-Hart Ziekenhuis in Leuven.

“Met veel plezier en respect brengen we hulde aan wat in onze ogen de grootste helden van dit ogenblik zijn: onze artsen, verpleegkundigen en zorgkundigen”, stelt politiewoordvoerder Marc Vranckx. “Tegelijkertijd willen we hen allemaal een affiche bezorgen die onze dank en respect nog eens extra in de kijker zet. Iedereen mag weten hoezeer we hun werk en inzet naar waarde weten te schatten.”



