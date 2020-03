Politie Leuven stelt 40-tal processen-verbaal op: samenscholing bij barbecue en kotfeestje Joris Smets

25 maart 2020

10u37 0 Leuven Hoewel de Leuvenaars vorige week in het algemeen de coronamaatregelen goed opvolgden, heeft de politie gisteren toch een 40-tal keer een proces-verbaal opgesteld wegens de schending ervan. Samenscholingen bij onder andere een barbecue en een kotfeestje werden zwaar bestraft. “De tijd van waarschuwen is voorbij”, stelt politiewoordvoerder Marc Vranckx.

Vorige week werden er nog verschillende waarschuwingen uitgedeeld door de Leuvense politie, sinds deze week niet meer. “Iedereen weet ondertussen wat kan en niet kan”, stelt politiewoordvoerder Marc Vranckx. “De tijd van waarschuwen is dus ook voorbij. Gisteren hebben we een 40-tal keer een proces-verbaal opgesteld wegens de schending van de coronamaatregelen. Het ging onder andere om samenscholingen in parkjes, bij een barbecue en een kotfeestje van 6 studenten die in Leuven zijn blijven plakken. We zijn strenger geworden. We krijgen toch wel wat meldingen binnen van mensen die samenscholingen opmerken. De patrouilles worden ingeschakeld en zij vliegen op de bon. Het mag niet en het kan niet.”

Meer beelden van Vlaanderen in coronatijden zijn hier te vinden