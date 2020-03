Politie Leuven organiseert belproject tegen inbrekers Joris Smets

04 maart 2020

16u38 0 Leuven Het aantal inbraken in Leuven daalt de laatste jaren. Toch is het essentieel om bewoners te blijven sensibiliseren over het fenomeen. Maandagavond organiseerden senioreninspecteurs Patricia en Jean-Lou samen met studenteninspecteur Gil een ‘belproject’ bij verschillende woon- en zorgcentra in Heverlee. Vaak wordt het inbrekers te gemakkelijk gemaakt en met het belproject willen de inspecteurs de bewoners waarschuwen om niet zomaar de deur te openen voor iedereen.

Met het belproject wil men bewoners van flatgebouwen sensibiliseren om voorzichtig te zijn met het openen van de centrale toegangsdeur, maar anderzijds wil men de bewoners laten weten dat de politie op straat aanwezig is. De inspecteurs bellen lukraak aan bij bewoners van flatgebouwen, waarna ze met enkele smoesjes proberen om hen de centrale toegangsdeur te laten openen zonder hen – als inspecteurs – bekend te maken. Achteraf bellen de inspecteurs aan bij de bewoners om hen te laten zien dat ze deze keer geluk hebben gehad, maar dat het evengoed een inbreker had kunnen zijn. De senioreninspecteurs organiseren dit belproject al twintig jaar. Toch openden een op de twee bewoners de centrale toegangsdeur.

Grote anonimiteit

Het grote probleem bij gezamenlijke gebouwen zoals koten en residenties is de grote anonimiteit die er heerst. De bewoners kijken niet vreemd op als er een onbekende door de gangen loopt. Inbrekers treffen vaak een niet afgesloten centrale toegangsdeur aan of vinden al snel een behulpzame bewoner die hen wel even binnen wil laten. Om te weten te komen waar al dan niet bewoners aanwezig zijn, wordt aan een hele reeks deuren aangebeld. Eenmaal binnen hebben de inbrekers vrij spel en gaan ze vliegensvlug aan het werk.

Iedere bewoner van een appartement zou het zich eigen moeten maken om de centrale toegangsdeur steeds achter zich toe te trekken zodat deze in slot valt. Daarnaast is het belangrijk om deze gesloten te houden voor personen die je niet kent. Laat niet zomaar een onbekende binnen die je via de telefoondeur vraagt om hem of haar even binnen te laten toe. De deur openhouden voor een onbekende die toevallig aankomt op het zelfde ogenblik als een bewoner, is evenmin aan te raden. Laat dus alleen mensen binnen die je kent.

Initiatieven

De politie van Leuven neemt verschillende initiatieven om het aantal inbraken te doen dalen, potentiële daders af te schrikken en verdachten te vatten. Zo worden er gerichte acties gevoerd in inbraakgevoelige wijken of belangrijke toegangswegen. Zien en gezien worden is immers erg belangrijk in de strijd tegen inbrekers. Daarnaast zijn er ook de dagelijkse patrouilles. Toch blijft de actieve inbreng van bewoners een cruciale succesfactor. De Leuvens politie vraagt dan ook om steeds aandachtig te zijn voor verdachte situaties en hen te informeren hierover.