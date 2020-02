Politie Leuven noteerde vorig jaar 110 diefstallen met geweld en afpersing Joris Smets

21 februari 2020

17u03 0 Leuven Vorig jaar registreerde de Leuvense politie 110 diefstallen met geweld. Dat zijn er drie meer dan in 2018 toen 107 diefstallen met geweld werden aangegeven. Het aantal afpersingen waarbij slachtoffers rechtstreeks fysiek werden bedreigd of onder druk gezet door de dader(s), bedroeg vorig jaar 33 feiten. Dat is een stijging met 20 feiten in vergelijking met 2018 (toen 13 aangiftes). De diefstallen en afpersingen met geweld werden voornamelijk gepleegd tijdens de nacht in het uitgaanscentrum in Leuven.

Gemiddeld werden 12 aangiftes van diefstal met geweld of fysieke afpersing per maand gedaan. In de maanden september, oktober en november werd een verhoogd aantal feiten geregistreerd, respectievelijk 15, 17 en 17. De nacht van vrijdag op zaterdag was er een licht verhoogd risico om slachtoffer te worden, vooral in de late uurtjes, namelijk tussen 2 uur en 6 uur.

Winkeldiefstallen

De winkeldiefstallen met geweld deden zich vooral (uiteraard) overdag voor in de winkelstraten of de straten waar een grote handelszaak is gelegen. Het hoogste aantal feiten werd genoteerd in de Diestsestraat (8 aangiftes) en de Vital Decosterstraat (7 aangiftes). Het gebruikte geweld bleef voor het merendeel van de feiten beperkt tot wat duwen en trekken door de winkeldief om weg te komen op het ogenblik dat hij of zij werd betrapt.

Uitgaansleven

De diefstallen en afpersingen met geweld werden voornamelijk gepleegd tijdens de nacht in het uitgaanscentrum en de stationsomgeving en gecatalogiseerd worden onder de noemer ‘straatcriminaliteit tijdens het uitgaan’. In de meeste gevallen bleef het gebruikte geweld beperkt tot verbale agressie en dreigementen of een lichte vorm van geweld, maar in een aantal gevallen werden de slachtoffers flink toegetakeld door slagen en stampen met zware verwondingen tot gevolg. De daders zowel als de slachtoffers waren in heel wat gevallen minderjarig. De personen die slachtoffer werden, waren vaak onder invloed van alcohol.

Wapenvertoon

Bij 19 diefstallen of afpersingen met geweld was er sprake van wapenvertoon of –gebruik. In 2018 was dat 12 keer het geval. De wapens betroffen vooral messen (15). In twee gevallen werd een al dan niet nep handvuurwapen getoond. Ook pepperspray en een schroevendraaier werden als dreigingsmiddel aangewend. Er werden ook twee gewapende overvallen genoteerd: in september bedreigden vier mannen de uitbater van een frituur in Kessel-Lo met een slagersmes en eisten de inhoud van de kassa. De frituuruitbater kon de overvallers verjagen door er met een hete frietschep op te slaan. Ze vertrokken zonder buit.

De tweede gewapende overval vond plaats in december toen een man gewapend met een handvuurwapen in een minimarket in Kessel-Lo geld en sigaretten eiste. (In 2018 werden 3 gewapende overvallen geregistreerd, in 2017 waren dat er 5).

Opgeloste feiten

De lokale recherche slaagde er in 19 diefstallen met geweld op te helderen, vaak dankzij beelden van de bewakingscamera’s. Daarbij werden 51 daders geïdentificeerd. In een geval van diefstallen in de stationsomgeving werden niet minder dan 20 personen die bij de feiten betrokken waren geïdentificeerd en opgespoord. In een aantal gevallen loopt het onderzoek nog maar zijn er ook daders in het vizier.

Afpersingen via het internet

Naast de afpersingen waarbij er fysiek contact was tussen dader en slachtoffer, werden ook 44 feiten van afpersing via het internet aangegeven. In 2018 ging het om 31 feiten.

In sommige gevallen verleidde de afperser het slachtoffer eerst via sociale media, chatsessies of webfora om naaktbeelden van zichzelf te maken en door te sturen. In andere gevallen kreeg het slachtoffer een dreigmail waarin de afperser beweerde via hacking of malware toegang te hebben gekregen tot de webcam van het slachtoffer en compromitterende beelden te hebben gemaakt. De Leoplichters eisten telkens geld om te voorkomen dat de compromitterende beelden zouden verspreid worden.