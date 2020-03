Politie Leuven gaat overtreders onmiddellijk verbaliseren: “Heel wat personen gaan nog zéér nonchalant met het verbod om. Onbegrijpelijk” Joris Smets

18 maart 2020

19u14 30 Leuven Vandaag om 12 uur ging een nieuwe fase in in de strijd tegen het Coronavirus. De overheid vaardigde een aantal strenge maatregelen uit waaronder een samenscholingsverbod. Het is immers van essentieel belang om het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken om de verspreiding van dit virus tegen te gaan. De politie van Leuven controleert dat iedereen dit verbod maximaal zou opvolgen. Toch stelden zij vandaag nog heel wat overtredingen vast. “Onbegrijpelijk ondanks alle informatie en waarschuwingen ter zake.” Vanaf morgen zullen zij niet meer waarschuwen, wel verbaliseren.

De voorbije dagen en ook vandaag nog werd vooral gewaarschuwd en gesensibiliseerd. “We mogen toch veronderstellen dat ondertussen iedereen weet hoe belangrijk het is om contacten buiten de eigen familiekring maximaal te vermijden om de verspreiding van dit gevaarlijke virus tegen te gaan”, stelt politiewoordvoerder Vranckx. “En toch stelden we ook vandaag in de namiddag nog vast dat heel wat personen zéér nonchalant met dit verbod omgaan. Dit verhoogt het risico voor henzelf om besmet te geraken, maar ze brengen daarmee ook anderen in gevaar. Vanaf morgen zal de politie dan ook zeer streng toekijken op de naleving van het samenscholingsverbod. Wie het verbod overtreedt, kan worden geverbaliseerd.”

Patrouilles

De politie heeft naast de 4 reguliere wachtpatrouilles op dit ogenblik ook permanent 4 extra patrouilles op de baan die toezicht houden op het naleven van de maatregelen, vooral het samentroepen van personen, om het Coronavirus terug te dringen. “In dat verband werden gisteren alle speelpleintjes afgezet met signalisatielint om te voorkomen dat men er nog gebruik van zou maken”, klinkt het. “Dat werd extra aangeduid door waarschuwingsborden. Speelpleintjes waar groepjes kinderen samen komen, vormen een verhoogd risico op besmetting. Toch stelden de politiepatrouilles deze namiddag vast dat op verschillende plaatsen zoals speelpleintjes, graspleintjes enz., groepen mensen samen kwamen voor allerlei activiteiten. Onbegrijpelijk ondanks alle informatie en waarschuwingen ter zake.”

Verbaliseren

De politie zal de volgende weken strikt toezien op het naleven van het samenscholingsverbod. “Groepsactiviteiten zijn verboden en gevaarlijk. We beseffen dat dit niet makkelijk is, maar het is de enige manier om dit agressieve virus de baas te worden”, zegt politiewoordvoerder Vranckx. “De voorbije dagen werden overtreders gewaarschuwd en verwittigd. Ondertussen is iedereen uitgebreid geïnformeerd over wat wel en niet is toegelaten en waarom dit zo is. Vanaf morgen zal de politie dan ook niet meer verwittigen, maar zullen overtreders van het verbod onmiddellijk geverbaliseerd worden. We doen een beroep op het gezond verstand van iedereen en roepen op om het eigen belang opzij te zetten voor het algemeen welzijn van iedereen.”