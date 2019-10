Politie legt zeven dronkaards te slapen in cel ADPW

06 oktober 2019

12u45 0

Het voorbije weekend moesten zeven personen die in dronken toestand slapend op een bank of terras werden aangetroffen of die anderen lastig vielen, hun roes uitslapen in de politiecel. Ook twee twintigers uit Leuven die politie-interventies verstoorden dienden enkele uren af te koelen in de cel. Tenslotte werden ook nog drie jongeren waaronder een minderjarige uit Diest door de overlastpatrouilles opgepakt en beboet wegens ordeverstoring. De minderjarige bleek bovendien in bezit te zijn van verschillende gebruikshoeveelheden drugs. Hiervoor werd een apart proces-verbaal opgesteld.