Politie laat kampvuur doven KAR

24 juli 2019

De politie liet dinsdagavond een kampvuur doven in de Vinkenbosstraat in Heverlee. Een getuige meldde dat enkele personen in de buurt van de schaatsbaan samen zaten rond een vuurtje. De melder had schrik dat er brandgevaar kon ontstaan door de nabijheid van veld- en bosgebied. Een patrouille ging ter plaatse en trof een tiental personen aan die rond een kampvuurtje zaten te kokkerellen. Het ging om leden van een milieuorganisatie die een actie aan het voorbereiden waren. De agenten lieten de aanwezigen het vuur onmiddellijk doven.