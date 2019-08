Politie klist dief van mobiele telefoon ADPW

13 augustus 2019

13u11 0

Op de Oude Markt werd in de nacht van maandag op dinsdag een gauwdief betrapt. De 23-jarige man uit Herentals ging rond 5 uur ‘s ochtends in café Revue aan de haal met een mobiele telefoon. Toen de eigenaar opmerkte dat zijn telefoon weg was werd al snel duidelijk wie het toestel weggenomen had. De twintiger haalde meteen de mobiele telefoon boven en gaf deze terug. Hij werd uit het café gezet en de Leuvense politie werd verwittigd. Een patrouille kon de man wat verder onderscheppen. Er werd proces-verbaal opgesteld en hij werd meegenomen naar het commissariaat.