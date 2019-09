Politie kan plantendief inrekenen ADPW

25 september 2019

13u05 0

In de Leuvense Kruidtuin is dinsdagavond een man aan de haal gegaan met een plant. Een medewerker van de stad zag hoe de 34-jarige Leuvenaar een plant uit de tuin nam en hiermee vertrok. De politie werd verwittigd en kon de plantenliefhebber in de buurt inrekenen. De plant werd teruggebracht en er werd proces-verbaal opgesteld.