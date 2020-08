Politie kan inbraakverdachte oppakken, zoektocht naar tweede stopgezet JSL

28 augustus 2020

15u26 66 Leuven De politie van Leuven heeft een verdachte opgepakt na een inbraakpoging in de Acht-Meistraat in Wijgmaal. De tweede verdachte is kunnen ontkomen en de zoekactie werd rond 18 uur stopgezet. Arne Mortelmans van café ‘t Werrek zag de verdachten het op een lopen zetten en verwittigde de politie.

Arne Mortelmans van café ‘t Werrek zag de merkwaardige situatie terwijl hij aan het werken was. “Twee mannen in het zwart gekleed, rond de 25 jaar, stapten voorbij het café met de man achter hen aan”, vertelt hij. “Die laatste had ze betrapt tijdens een inbraakpoging in de Acht-Meistraat. Ik heb meteen de politie gebeld en zij kwamen heel snel en massaal ter plaatse. De verdachten zijn te voet weggevlucht en de politie heeft de achtervolging ingezet.”

“Het gaat inderdaad om twee mannen die verdacht worden voor poging tot inbraak in een buurt waar dat vaker voorvalt”, stelt politiewoordvoerder Marc Vranckx. “Buurtbewoners hebben de poging gemeld en toen de verdachten gezien werden door de politie zijn ze weggevlucht. De tweede persoon hebben we helaas niet kunnen vatten en de zoekactie is rond 18 uur stopgezet. Het blijft heel belangrijk dat buurtbewoners het blijven melden aan de politie wanneer zij iets verdacht opmerken. Het is daardoor dat er nu ook een verdachte is opgepakt.”