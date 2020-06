Politie int 10.000 euro aan boetes bij amper twintig bestuurders van zwaar vervoer Kim Aerts

07 juni 2020

De verkeerspolitie van de politiezone Leuven heeft zaterdag bijna 10.000 euro geïnd aan boetes. In totaal werden 21 vrachtwagens en bestelwagens aan de kant gezet. Een bestuurder die rondreed met een te hoge lading moest 400 euro betalen. Van een voertuig dat 750 kilogram meer vervoerde dan toegelaten, moest de chauffeur 800 euro onmiddellijke inning betalen. Bestuurders die hun lading niet volgens de regels en dus onveilig hadden vastgemaakt kregen boetes van 700 en 1.000 euro. Twee chauffeurs die rondreden zonder de verplichte tachograaf te gebruiken, kregen elk een boete van 2.640 euro. Ook een chauffeur van wie de medische schifting al een tijdje vervallen was, kreeg een boete. En de wagen van een bestuurder die rondreed ondanks een rijverbod opgelegd door een rechter moest te voet verder. De chauffeur zelf kreeg een proces-verbaal en zal het wellicht opnieuw in de rechtbank moeten gaan uitleggen.