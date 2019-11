Politie heeft handen vol met kotfeestjes ADPW

01 november 2019

16u45 1

Bij de Leuvense politie liepen donderdagnacht opnieuw een vijftiental meldingen binnen van nachtlawaai. Meestal was een kotfeestje de oorzaak hiervan. In de meeste gevallen bleef het bij een waarschuwing. Maar de organisatoren van een kotfeestje in de Rattemanspoort kregen wel een GAS-pv omdat de overlast er wel echt de spuigaten uitliep. Meer dan twintig aanwezigen hielden omstreeks 1 uur nog altijd de buren uit hun slaap door luide muziek, lawaai door meezingende aanwezigen en door het feit dat dit alles zich afspeelde met open ramen.