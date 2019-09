Politie haalt verwarde man van dak ADPW/EDLL

04 september 2019

18u40 0

De Leuvense politie heeft woensdagnamiddag, samen met de brandweer, een verwarde man van het dak weten te halen. “Omstreeks 16.20 uur is er bij ons de melding binnengekomen dat een verwarde man op een dak zat in de Mechelsestraat, aan de Dijle. Daarop zijn wij, samen met de brandweer en de medische diensten ter plaatse gegaan. De man stelde geen eisen, maar weigerde initieel om mee te werken. Hij werd uiteindelijk om 17.35 uur veilig en wel via een ladder naar beneden gebracht”, zo vertelt Leuvens politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. De man zou een soortgelijke voorgeschiedenis hebben en werd na afloop meegenomen naar het commissariaat.