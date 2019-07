Politie geeft tips om gauwdieven te slim af te zijn ADPW

05 juli 2019

13u25 0

Van 1 tot 31 juli kan iedereen genieten van de zomersolden in Leuven. “Veel plezier gewenst als je gaat shoppen. Wie weet, doe je wel het koopje van de eeuw. Jammer genoeg willen ook gauwdieven hun slag slaan tijdens deze periode. Ze houden immers van drukte, want dan is het makkelijker om mensen te bestelen. Met deze tips laat je de gauwdieven je dag niet verpesten”, zo kondigt de Leuvense politie een reeks tips aan.

“Neem nooit te veel cash geld mee. Gebruik bij voorkeur je bankkaart. Geef je pincode aan de bankautomaat steeds discreet in en let erop dat niemand meekijkt. Leer de geheime code van je bankkaart vanbuiten. Een spiekbriefje is geen goed idee”, luidt het.

“Noteer alle nummers van je bankkaart(en), je identiteitsdocumenten, het serienummer en de codes van je gsm en bewaar die lijst thuis op een veilige plaats. Sla de telefoonnummers van Card Stop (070 344 344) en Doc Stop (00800 2123 2123) op in je gsm. Draag je portemonnee in een binnenzak met rits of hang hem met een ketting aan je broek vast. Wees discreet wanneer je geld uithaalt. Let ook op voor een uitpuilende portefeuille in je achterzak. Verlies je handtas niet uit het oog, hang ze over je schouder en sluit ze goed af, met de rits tegen je lichaam aan. Draag je handtas tussen arm en lichaam, en nooit op de rug. Laat je handtas niet achter in de paskamer tijdens het winkelen. Hang je jas of broek niet achteloos op een stoel of aan een kapstok terwijl in de zakken nog waardevolle spullen of geld zitten. Laat je hand- of boodschappentas nooit onbeheerd achter in je winkelkarretje”, zo waarschuwt de politie.

“Hou je geld of je buskaart klaar, zo vermijd je dat je nog moet zoeken in je handtas of zakken wanneer je op de bus stapt. Wees altijd alert. Wees je ervan bewust dat er mensen zijn die het op je geld, portefeuille en gsm gemunt hebben. Vermijd ook nonchalant gedrag. Gauwdieven maken gebruik van de drukte om ongemerkt hun slag te slaan. Tot slot: let op voor afleidingsmanoeuvres. Spreekt een onbekende je aan of loopt iemand ‘per ongeluk’ tegen je aan, wees dan op je hoede. Dit kunnen afleidingstechnieken zijn om een handlanger toe te laten je portefeuille te stelen. Hetzelfde geldt wanneer iemand je kledij ‘per ongeluk’ besmeurt”, besluit de politie.