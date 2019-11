Politie en parkwachters redden zwaan uit verkeer ADPW

14 november 2019

De Leuvense politie en parkwachters van het provinciaal domein moesten donderdagochtend omstreeks 8 uur een zwaan vangen die op de Eénmeilaan in Kessel-Lo het drukke fiets- en autoverkeer hinderde. Het dier stapte zonder rekening te houden met eender wie van het fietspad op de rijbaan en weer terug en bracht daarmee zichzelf en andere weggebruikers in gevaar. Een buurtbewoner lokte de zwaan met wat eten in de tuin. Daar kon het dier gevangen worden en weer teruggezet worden op de vijver van het provinciaal domein, waar het veiliger was om te vertoeven.