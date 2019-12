Politie en parket zoeken dader en getuigen van twee aanrandingen in Leuven EDLL

17 december 2019

22u30 0 Leuven Politie en parket hebben in het VTM-programma FAROEK de hulp ingeroepen van de kijker om aanrandingen in Leuven op te lossen. Ze zoeken een man die twee vrouwen in een nacht zou hebben aangerand. De verdachte volgde hen telkens vanop de Oude Markt in Leuven.

In de nacht van vrijdag op zaterdag 27 april is een 24-jarige studente op stap in de Ambiorix op de Oude Markt in Leuven. Rond vier uur beslist de studente om te gaan slapen. Ze wandelt van de Oude Markt door de Sint-Barbarastraat en de Minderbroedersstraat naar haar kot. Omdat ze liever niet alleen wandelt, gaat ze naast een man voor haar lopen. De man vraagt haar vervolgens de weg naar het station. Omdat de man niet zo goed Nederlands spreekt, verloopt het gesprek moeizaam. Plots wordt de 24-jarige studente door de man brutaal vastgepakt en op de grond gesmeten. Hij probeert haar broek open te doen, waarna de studente een slag in zijn gezicht geeft. Op dat moment kan ze gaan lopen. De studente doet dezelfde ochtend aangifte.

Uit het onderzoek blijkt dat dezelfde man anderhalf uur eerder ook al een slachtoffer maakte. Diezelfde nacht, om kwart voor drie, wandelt een 45-jarige vrouw van de Oude Markt naar de Rijschoolstraat wanneer ze wordt aangesproken door de verdachte. Hij vraagt haar de weg naar het station. Terwijl ze aan het praten zijn, grijpt de man de vrouw vast en betast hij haar over het hele lichaam. De vrouw roept, waarna de verdachte gaat lopen.

De speurders willen weten of iemand de verdachte herkent of gezien heeft. Het gaat om een blanke man van 30 jaar, 1.75 meter groot met donker golvend haar, donkere ogen en een korte baard. De man spreekt verschillende talen, maar Nederlands is naar alle waarschijnlijkheid niet zijn moedertaal. Op het moment van de feiten droeg hij een donkere jas en een blauwe jeansbroek. De politie van Leuven zoekt ook een mannelijke getuige die aan de bushalte op het Rector De Somerplein die nacht een gesprek aanging met de verdachte.

Met tips kan u terecht op het gratis nummer van de politie 0800 30 300.