Politie dooft brand van tuinafval Kim Aerts

26 mei 2020

12u55 0 Leuven Een politiepatrouille heeft maandagavond een beginnend brandje geblust in de Weggevoerdenstraat in Wilsele.

De agenten merkten boven de Vuntlaan een zwarte rookpluim op, waarop ze meteen ter plaatse snelden. De rook was het gevolg van een brand van een grote hoop tuinafval in de tuin van een woning. De politiemensen probeerden de vlammen van anderhalve meter hoog te blussen met het grote brandblusapparaat uit hun politiecombi. De opgetrommelde brandweerlieden staken een handje toe waardoor het vuur snel geblust was. De oorzaak van de brand is wellicht een gevolg van zelfontbranding.