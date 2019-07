Politie deelt petjes uit aan kinderen op speelplein Kim Aerts

23 juli 2019

14u37 22 Leuven De Leuvense politie heeft petjes uitgedeeld aan kinderen van de speelpleinwerking De Pit.

“We willen iedereen permanent blijven waarschuwen voor de gevolgen van de hitte. Die petjes hadden we nog liggen van onze opendeurdag. We hebben nog een honderd stuks over die we de komende dagen op dezelfde wijze zullen verdelen”, zegt commissaris Marc Vranckx. “Ook aan senioren zullen we nog zonnemelk uitdelen om hen te sensibiliseren. Wijkagenten hebben met deze warme dagen extra aandacht voor hen.” De politie raadt aan om tips tegen de warmte te raadplegen op www.warmedagen.be.