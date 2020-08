Politie controleert komende maand op rijden onder invloed en gsm aan het stuur Joris Smets

28 augustus 2020

09u20 0 Leuven In september controleren de politiediensten in Vlaams-Brabant op rijden onder invloed en op afleiding aan het stuur. Hiermee wil de provincie samen met de lokale en federale politiediensten een vermindering van het aantal verkeersongevallen realiseren. Ook het parket werkt mee aan de controles.

“Blijvende controles op en aandacht voor de gevaarlijke fenomenen in het verkeer zijn nodig”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. “Bij één op de tien verkeersongevallen met zwaargewonden of doden in 2019 in Vlaams-Brabant reed de bestuurder onder invloed van alcohol. Zelfs bij inname van kleine hoeveelheden vergroot alcohol het risico op een verkeersongeval. Het is ook een factor die de ernst van het verkeersongeval nadelig beïnvloedt.”

Aandacht op de weg

Bellen, sms’en sturen of lezen achter het stuur zijn handelingen die de aandacht op de weg verminderen. En wie afgeleid is, heeft een tragere reactiesnelheid en merkt veranderingen in verkeerssituaties later op. Zelfs handenvrij bellen is bijna even risicovol als bellen met de gsm in de hand.

“Ook dit jaar werken wij mee aan de controles en streven wij ernaar om opnieuw themazittingen te houden voor de overtreders die een inbreuk pleegden op de bepalingen in het verkeersreglement over alcoholintoxicatie en gsm aan het stuur”, zegt het Leuvense parket. “Overtredingen worden bestraft met boetes die kunnen oplopen tot 2.000 euro. De rechter kan ook een rijverbod uitspreken.”

Vorig jaar in september werden er tijdens zulke controles 468 processen-verbaal opgesteld voor gsm achter het stuur en 31 processen-verbaal voor alcoholintoxicatie.