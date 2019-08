Politie controleert extra op afleiding achter het stuur ADPW

26 augustus 2019

13u38 0 Leuven In september controleren de politiediensten in Vlaams-Brabant extra op rijden onder invloed en op afleiding aan het stuur. Hiermee wil de provincie, samen met de lokale en federale politiediensten en het gerecht, een daling van het aantal verkeersongevallen realiseren. In Vlaams-Brabant gebeurden in 2018 in totaal 3.134 verkeersongevallen. Daarbij vielen 34 doden, 256 zwaargewonden en 3.696 lichtgewonden.

Controles op rijden onder invloed blijven nog steeds nodig om het doel van minder verkeersslachtoffers te bereiken. In een op de tien verkeersongevallen met zwaargewonden of doden die in Vlaams-Brabant in 2018 gebeurden reed de bestuurder onder invloed van alcohol. Ook in kleine hoeveelheden vergroot alcohol het ongevalsrisico. Alcohol vergroot niet alleen het ongevalsrisico, maar ook de ernst van ongevallen.

“Afleiding achter het stuur wordt aanzien als de nieuwe ‘killer’ in het verkeer”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. “Bedienen van gsm of tablet aan het stuur leidt tot gevaarlijke situaties in het verkeer. Want als je belt tijdens het rijden, loop je tot 4 keer meer risico om in een ongeval betrokken te raken.”

Tragere reactiesnelheid

Bellen, sms’en, berichten verzenden of lezen achter het stuur zijn handelingen die de aandacht op de weg verminderen. Hierdoor heeft de bestuurder minder oog voor verkeersborden, voorrang verlenen of voor andere weggebruikers. Wie afgeleid is, heeft een tragere reactiesnelheid en merkt veranderingen in verkeerssituaties later op. Zelfs handenvrij bellen is bijna even risicovol als bellen met de gsm in de hand.

Rijden met een gsm of tablet in de hand is een groot risico voor de verkeersveiligheid en daarom verboden in ons land. Wie het toch doet, riskeert een boete die kan oplopen tot 2000 euro. Ook kan de rechter het verval van het recht tot sturen uitspreken.