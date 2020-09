Politie controleert 15.323 voertuigen: 324 op de bon KAR

10 september 2020

12u51 0 Leuven De verkeersdienst van de Leuvense politie heeft in de maand augustus 324 bestuurders op de bon gezwierd. Een laagvlieger haalde een snelheid van 157 kilometer per uur op de Meerdaalboslaan.

In het centrum van Leuven werd gecontroleerd in de Tessenstraat, de Andreas Vesaliusstraat, de Brouwersstraat, de J.P. Minckelerstraat, de Kapucijnenvoer, de Koning Leopold I-straat en de Riddersstraat. De hoogst gemeten snelheid was dubbel zo snel dan toegelaten, met 64 kilometer per uur in de Tessenstraat. Buiten het centrum werd er gecontroleerd in de Jan Van Avondtstraat, de Koning Albertlaan, de Philipslaan, de Holsbeeksesteenweg, de Van Langendoncklaan, de Vaartdijk en diverse grote invalswegen. In de zone 30 van de Philipslaan werd er een hoogste snelheid van 69 kilometer per uur gemeten, in de Van Langedoncklaan reed iemand 93 kilometer per uur in de bebouwde kom, op de Sint-Jansbergsesteenweg werd 123 kilometer per uur geregistreerd in de bebouwde kom en op de Meerdaalboslaan - waar maximaal 90 is toegestaan, reed een automobilist 157 kilometer per uur.