Politie betrapt zeven dronken bestuurders

09 februari 2020

De Leuvense politie heeft zaterdagnacht een grootschalige verkeerscontrole gehouden op de Brusselsesteenweg en de Nieuwe Mechelsesteenweg. Daarbij werden zeven bestuurders betrapt met een glaasje teveel op.

In totaal moesten 650 chauffeurs een alcoholtest afleggen. Twee bestuurders die teveel hadden gedronken moesten onmiddellijk hun rijbewijs inleveren voor 15 dagen. Een buitenlandse bestuurder moest ter plaatse een boete van 1.260 euro betalen. Verder kregen ook twee bestuurders een boete omdat de technische keuring van hun voertuig verlopen was. Vervolgens nam de politie ook twee wagens in beslag die niet verzekerd waren. Het fietsteam hield zaterdagnacht extra toezicht binnen de ring. Zij betrapten 10 fietsers zonder fietslicht en zes wagens die niet-reglementair geparkeerd stonden. Tenslotte betrapte het fietsteam nog een bestuurder die rondreed met een voertuig waarvan de keuring verlopen was en twee personen op het bezit van drugs.