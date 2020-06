Politie betrapt verschillende dronken chauffeurs en laagvliegers Joris Smets

28 juni 2020

12u07 0 Leuven Zaterdagavond hield de Verkeersdienst van de Leuvense Politie verkeerscontroles op verschillende plaatsen in Leuven. Verschillende dronken chauffeurs werden aan de kant gezet en meerdere laagvliegers werden geflitst.

In de Bornestraat werden 25 bestuurders gecontroleerd waarvan twee te veel gedronken hadden. Eén van hen speelde zijn rijbewijs kwijt voor 15 dagen. Er werd ook een defect remlicht en een vervallen keuring ontdekt. In de Platte Lostraat werden vier bestuurders gecontroleerd. Niemand had te veel gedronken, maar er werden wel twee inbreuken vastgesteld op het dragen van de veiligheidsgordel en één in een kader van een vervallen keuring. Ook werd de snelheid gecontroleerd en één auto reed 65 km/u in de bebouwde kom.

In de Riddersstraat werden er 18 bestuurders gecontroleerd waarvan één te veel gedronken had. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. Ondanks de geldende maximumsnelheid van 30 km/u werd er toch één voertuig geflitst aan 56 km/u.

Op de Koning Boudewijnlaan controleerde de politie 17 bestuurders. Twee van hen bleken te veel gedronken te hebben en hun rijbewijs werd ingehouden. Eén auto werd geflitst aan 96 km/u terwijl de maximumsnelheid op deze locatie 70 km/u betreft.