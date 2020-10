Politie betrapt motorrijder onder invloed JSL

05 oktober 2020

Zondagavond werd een motorrijder met een glas te veel op betrapt in Leuven. Een patrouille van de Leuvense politie merkte de motorrijder op terwijl hij in de verkeerde richting door de Justus Lipsiusstraat reed. De inspecteurs gingen over tot een controle van de 49-jarige man uit Oud-Heverlee en hij bleek te veel gedronken te hebben. Zijn rijbewijs werd ingetrokken.