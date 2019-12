Politie betrapt man onder invloed van alcohol en verdovende middelen ADPW

09 december 2019

16u54 0

Een patrouille van de Leuvense politie merkte in de nacht van zaterdag op zondag een bestuurder op die verschillende keren voor- en achteruit reed in de Naamsestraat. Toen ze de 27-jarige bestuurder controleerden was het al snel duidelijk dat hij onder invloed was. Een ademtest wees uit dat hij teveel gedronken had en een speekseltest toonde aan dat hij onder invloed van verdovende middelen reed. Zijn rijbewijs werd ingetrokken.