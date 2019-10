Politie betrapt man die inbrak in studentenkot ADPW

21 oktober 2019

16u32 12

Een 26-jarige man uit Leuven werd zondagochtend door de Leuvense politie betrapt met een rugzak vol gestolen goederen. De man onttrok zich in de Diestsestraat aan een controle van de politie. De agenten, die de man herkenden van eerdere interventies, achtervolgden de man die per fiets vluchtte. Ze konden hem onderscheppen op het dak van de parkeergarage van Salons Georges aan het Hogeschoolplein. De rugzak met gestolen spullen werd gevonden in een afvalcontainer aan de ingang van de trappenhal van de parkeergarage. In de rugzak vond de politie onder andere een laptop, een controller van een PlayStation en herenkledij. Deze spullen bleken gestolen te zijn uit een kot in de Penitentienenstraat in Leuven. Ook de fiets waarmee de man zich verplaatste, zou gestolen zijn. Het parket vorderde een onderzoeksrechter tegen de man op verdenking van diefstal met braak. De twintiger is aangehouden en verschijnt op vrijdag voor de raadkamer.