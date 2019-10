Politie betrapt dronken bestuurster ADPW

08 oktober 2019

16u30 0

Een bestuurster onder invloed liep in de nacht van maandag op dinsdag tegen de lamp in Heverlee. Een patrouille van de Leuvense politie merkte de vrouw op terwijl ze net met haar auto halt hield op een fietspad op de Geldenaaksebaan. Een ademtest wees al snel uit dat de 21-jarige vrouw uit Sint-Niklaas te veel gedronken had en haar rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen.