Politie betrapt dronken bestuurder ADPW

24 december 2019

De Leuvense politie betrapte zaterdagnamiddag een automobilist met een glas teveel op in het Leuvense stadscentrum. Een patrouille van de Leuvense politie zag hoe een de man in de Wandelingstraat een verkeersovertreding beging. Ze gingen over tot controle en namen een ademtest af. Deze wees uit dat de 73-jarige man uit Herent teveel gedronken had en zijn rijbewijs werd ingehouden.